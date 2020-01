Disciplinirani i pouzdani: Ovi horoskopski znakovi planiraju na dugi rok

Ljudi koji dugoročno planiraju u pravilu su promišljeni, disciplinirani i pouzdani. Rijetko postupaju naglo i spontano jer unaprijed zamišljaju situacije u koje bi mogli upasti i računaju koji bi im postupci koristili, a koji škodili. I njima se omaknu početničke pogreške pa kažu ili učine nešto što kasnije požale, ali to su iznimke od pravila

Tipičan Jarac prvak je dugoročnosti. On je tip koji počinje štedjeti u mladoj dobi da bi izbjegao siromaštvo i ovisnost u starosti i spokojno uživao u mirovini. Ne zanosi se iluzijama o munjevitom uspjehu i zna da je potrebno vrijeme da sazriju uvjeti za ostvarenje planova. Prije nego što povuče bilo kakav potez pažljivo razmatra posljedice. Svjestan da riskiranje rijetko vodi do sretnih ishoda, opredjeljuje se za marljiv rad i napredovanje korak po korak - koliko god trajalo.

Stalo joj je da se zaštiti od siromaštva i bolesti pa uči, štedi i čim uzmogne sklapa višestruke police osiguranja. Sagledava širu sliku i zna što treba učiniti da postigne željene rezultate. Ne dopušta da je uspjesi uljuljkaju nego uvijek zadržava dozu opreza i pesimizma. Gonjena tjeskobom stalno provjerava kako se njeni projekti razvijaju. Najradije obavlja sve sama, ali ponekad mora angažirati suradnike ili stručnjake. Budući da joj manjka povjerenja, u tom slučaju nadzire izvođače radova od početka do kraja.

Bik

Bik također planira dugoročno, ali manje iz straha od siromaštva, bolesti i starosti, a više zbog želje da što duže bezbrižno uživa. Najjača su mu oružja nevjerojatno strpljenje spojeno s optimizmom. Rado ulaže u nekretnine, dragocjene metale i vrijednosne papire. Namjera mu je da ih trajno drži u vlasništvu i od njih crpi redovne prinose. Ne upušta se u brze burzovne špekulacije jer to zahtijeva njemu mrsku spontanost. Nema običaj svaki čas provjeravati kako se njegovi planovi odvijaju jer je prelijen za to. Radije će to vrijeme posvetiti uživanju u hrani, umjetnosti i suncu.