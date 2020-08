Devedesetima ne možemo pobjeći: Ove ćemo zaboravljene retro frizure obožavati u narednim mjesecima

Ukoliko tragate za chic i trendi frizurama kojima ćete začiniti svoje stajlinge u nadolazeće dane, predlažemo vam da se inspirirate starim fotografijama, jer ove će sezone dominirati frizure s prizvukom 90-ih

Trendovi dolaze i odlaze, no moda 90-ih slijedi nas u stopu već nekoliko sezona. Primijetno je to po pitanju odjeće, ali i po pitanju frizura. Originalne i drugačije frizure s prizvukom 90-ih vraćaju nas u neka prošla vremena pa se veselimo što će upravo one dominirati narednih mjeseci na ulicama modnih megropola.

Frizure inspirirane 90-ima bit će veliki hit u mjesecima koji slijede. Sjećate se leptir-kopčica i dugih šiški koje padaju na lice? Ove i još mnoge druge retro frizure bit će omiljeni odabir trendseterica u nadolazećim danima, a mi smo izvojili popis najpopularnijih.

Izbora je zaista puno, no na vama je da otkrijete koja vam se frizura najviše dopada te koja frizura najbolje odgovara vašim crtama lica.