Cure na gradskim ulicama pokazale najbolje jesenske stajlinge

U New Yorku se održava tjedan mode, no kreacije koje se mogu vidjeti na gradskim ulicama jednako su zanimljive kao i one na modnim pistama. Modno osviještene Njujorčanke pokazale su i ovoga puta zavidno dobar ukus, a pomno odabranim stajlinzima najavile trendove za mjesece pred nama

