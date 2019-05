Crna pantera proslavila je svoj 49. rođendan, a evo kako je izgledala na početku karijere

Usprkos tome što je na pragu pedesete i činjenici da su u modnoj industriji danas tražene maloljetne manekenke, supemodel Naomi Campbell još uvijek žari i pali modnim pistama. Jedna, jedina i neponovljiva Crna pantera vlada pistama 33 godine, što rijetkima u modnoj industriji polazi od ruke, a ako se nju pita, umiroviti se neće još tako skoro

Čak i kada je pala na pisti na modnoj reviji Vivienne Westwood davne 1993. godine, izvela je to toliko simpatično i spontano da je svijet taj tenutak upamtio kao jedan od pozitivnih trenutaka u njezinoj karijeri.

U videu koji je objavila na svom YouTube kanalu u prosincu, Naomi je otkrila kako ju je hodati po pisti naučila njezina majka Valerie Morris-Campbell, koja je bila plesačica.

'Majka me je naučila hodati. Nije da ja nisam znala hodati, već me je ona jednostavno naučila kako da se krećem, da osluškujem ritam glazbe i kako da se krećem kada uopće nema glazbe, kao i to da uvijek budem svjesna odjeće koju nosim na pisti. Poanta nikada nije u tome da pokazujem sebe, već u pronalaženju lika u sebi za svakog dizajnera posebno čiju sam odjeću prezentirala', rekla je manekenka.