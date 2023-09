Kako su ručno rađeni mirisi godina postali posao 'težak' 3,5 milijardi eura

View this post on Instagram

Uz to, Olivier Creed tvrdi da su danas jedni od njihovih najvjernijih kupaca kralj Charles III., Michelle Obama i Hugh Grant te da parfem Spring Flower, originalno kreiran za Audrey Hepburn, nose Julia Roberts i Gwyneth Paltrow. Michelle Obama i Angelina Jolie pak koriste Love in White, inspiriran putovanjima i napravljen od sastojaka koje je on osobno prikupio na pet kontinenata.

Diskrecijski ugovor za svaki individualizirani parfem

No to je bilo nezamislivo u većem dijelu povijesti ove parfumerske kuće koja je tek 1970. godine stavila svoje proizvode u slobodnu prodaju. Naime do tada ih se moglo naručiti isključivo po narudžbi i to uz - ugovor o povjerljivosti podataka!

Ovakvi diskrecijski ugovori dolazili su u paketu s izradom mirisa pravljenih prema specifičnim potrebama (iznimno bogatih) kupaca te su se potpisivali na period od pet godina do doživotno, dajući klijentima uzvišen status i garanciju unikatnosti proizvoda.