Claudia Schiffer želi dostojanstveno starjeti: 'Ne treba me netko oslovljavati ljepoticom cijeli život'

Claudia Schiffer sinonim je jedne od najuspješnijih manekenki u svijetu. Njemački model i glumica pistama je suvereno vladala dugih 30 godina, tijekom kojih je postala i žena s najviše naslovnica modnih magazina. Danas je spremna svoj tron prepustiti mladim nadama, a otvoreno govori o problemima u modnom svijetu te kaže da zaslužuje dostojanstveno ostarjeti

O svojoj karijeri dugoj tri desetljeća Schiffer je govorila u novom intervjuu kada je kazala: ‘Bilo je nevjerojatno. Ponekad me nosio osjećaj da sam rock zvijezda. U nekim trenucima ništa nije bilo moguće ostvariti bez osiguranja koliko nas je ljudi željelo vidjeti, dotaknuti i fotografirati se s nama. Najgore je bilo za vrijeme revija, kada su nam uredno krali donje rublje, grudnjake, gaćice, čarape iz kabina. Od gomile koja se skupila da te vidi nisi mogao doći do automobila.'

‘U to sam vrijeme radila s vodećim svjetskim modnim brendovima i jednostavno nisam mislila da će se angažman u videospotu Georgea Michaela uklopiti u sve to. Odbila sam posao i sad vidim da je to bio glup potez’, rekla je zgodna Njemica.

'Ne treba me netko oslovljavati ljepoticom cijeli život, spremna sam sve to staviti iza sebe. Sada sam u nekom skroz novom poglavlju života. Neke nove generacije trebaju preuzeti palicu. Za mene je to sasvim normalno i prirodno. Nisam nimalo ljubomorna ni zavidna. Zapravo, da mi netko kaže da će mi dati tabletu koja će me vratiti 20 godina unazad, glatko bih to odbila', rekla je, misleći kako je traganje za vječnom mladosti i ljepotom velika greška.