Četiri najpopularnija modela: Ovo su tenisice koje ćemo ove godine kupovati 'šakom i kapom'

Saznali smo iz prve ruke koji će modeli tenisica narednih mjeseci priželjkivati trendseterice diljem svijeta. Sve će se vrtiti oko četiri modela od kojih su neki iznenadili, a neke smo voljeli i prethodnih sezona. Provjerite imate li već u svom ormaru ove modele ili biste ipak trebali upotpuniti svoju kolekciju tenisica

Proteklih sezona trendseterice su naprosto obožavale 'ružne' predimenzionirane tenisice koje smo viđali na ulicama gradova diljem svijeta, a jedina druga opcija bile su klasične bijele tenisice koje pristaju uz sve modne odabire. No, u 2020. modni vizionira su ipak začinili ponudu.

Iako će klasične bijele tenisice još uvijek biti jednako tražene, sve više trendseterice u narednim će mjesecima tragati za odvažnijim modelima tenisica, a koja će točno četiri modela biti 'in' u ostatku ove burne godine, provjerite u nastavku.

Tenisice s platformom

Tenisice u jarkim bojama

Predimenzionirane tenisice neupitno će biti 'must have' i u 2020. godini, no umjesto u neutralnim nijansama, ove godine trendseterice će birati modele u jarkim bojama kakve smo imali prilike vidjeti na revijama modnih kuća Balenciaga i Gucci. I zato ćemo retro 'tatine' tenisice ove godine na policama trgovina sve češće viđati u živim bojama, s fluorescentnim detaljima i/ili kontrastnim tonovima.