Catherine Zeta-Jones otkrila koji su to beauty proizvodi bez kojih ne može

Holivudska zvijezda Catherine Zeta-Jones otkrila je tajne svoje ljepote i beauty proizvode kojima beskrajno vjeruje

Otkrila je i bez kojih beauty proizvoda ne može: 'Da sam na pustom otoku ponijela bih svoju maskaru jer mi je trebalo tako puno vremena da pronađem odgovarajuću formulu. Ne mogu ni bez kreme Elizabeth Arden Eight Hour Cream. Bila sam zaštitno lice Elizabeth Arden nekoliko godina, ali sam tu kremu koristila puno prije jer je to jedina krema koju je moja baka kupovala i to je bilo njezino rješenje za sve probleme. Ako se porežeš staviš je na ranu, ako izgoriš na suncu, namažeš se s njom. Treća stvar koju uvijek moram imati je Epsom sol, a koristim je još otkkao sam se bavila stepom i u kupki od nje bih namakala stopala. Pomaže mi kadgod me bole noge, leđa..'