Zara ima hit badiće: Tako su elegantni, a oblikuju figuru u svakoj veličini

Zarini kupaći kostimi koji oblikuju figuru - u svim veličinama

Jednostavnog, ali vrlo efektnog i laskavog dizajna, Zarini jednodijelni badići, osim što prate trendove kupaćih kostima za 2025. godinu, također su dizajnirani sa strateškim krojevima koji uspijevaju istaknuti siluetu, gotovo bez imalo truda.

Visoko elastični materijali, krojevi koji oblikuju bez stezanja, izrezi koji ističu i podupiru grudi, visoki rezovi koji produljuju i oblikuju noge... Zara je postigla ono što tražimo svakog ljeta.

Ostvarila je to pomoću pet idealnih kupaćih kostima koje se može pronaći po cijenama od 29 do 35 eura, a laskaju svim tipovima tijela i oblikuju figuru od veličine XS do XL. Potvrđuje to i činjenica da, kao i sve druge dobre stvari, s polica nestaju velikom brzinom.

Može izabrati u ponudi od elegantnog smeđeg ili crnog s bijelim obrubom, koji zavodljivo otkrivaju leđa, preko asimetričnog od tila za one koji žele nešto malo drugačije, pa do čiste elegancije u vidu crnog badića sa zlatnom kopčom i apsolutno neodoljivog modela s točkicama.