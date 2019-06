Bez gladovanja i vježbanja: Uz pomoć ova tri savjeta izgubit ćete kilograme brzo i lako

Bikini sezona samo što nije tu i mnogi su već u panici jer nisu uspjeli istopiti mrske kilograme. Ali ne gubite nadu, jer ipak još nije sve izgubljeno

Smanjite šećer i škrob

Prvi je korak smanjiti unos količine šećera i škroba (ugljikohidrata). Čim to napravite, glad se smanjuje i na kraju ćete unijeti manje kalorija nego inače. Sjajna je stvar to da će vaš organizam početi trošiti pohranjene masne naslage. Osim toga, još jedna prednost prilikom smanjivanja unosa ugljikohidrata to je da će se početi smanjivati razina inzulina pa će organizam, odnosno bubrezi početi izbacivati višak natrija i vode iz tijela. To ujedno smanjuje nadutost.

Uklanjanje šećera i škroba (ugljikohidrata) iz prehrane, dakle, smanjit će apetit, sniziti razinu inzulina i istopiti kilograme bez gladi.

Nutricionisti savjetuju svima onima kojima se teško priviknuti na ovakav način prehrane da se jedan dan u tjednu opuste i uživaju u obrocima s više ugljikohidrata. Birajte pri tome zdrave izvora ugljikohidrata poput zobi, riže, kvinoje, krumpira, slatkog krumpira, voća i sl. No oprez, ako počnete s takvim obrocima i u drugim danima tokom tjedna, zaboravite na uspjeh.

Jedite bjelančevine, masti i povrće

Svaki od vaših obroka treba sadržavati izvor proteina, izvor masti i malo povrća. Obrocima osmišljenima na ovakav način automatski ćete unositi ugljikohidrate u preporučenom rasponu od 20 do 50 grama dnevno. Važnost konzumiranja proteina vrlo je bitna: pokazalo se kako potiču sagorijevanje kalorija za od 80 do 100 kalorija dnevno.

Pokazalo se i kako dijete s visokim sadržajem proteina mogu smanjiti žudnju za određenom hranom za oko 60 posto te smanjiti želju za noćnim izletima prema hladnjaku gotovo za pola, čime ćete unijeti čak 441 kaloriju manje tijekom dana, pokazala su istraživanja. Dakle, kad se radi o ciljanom gubitku kilograma, proteini su ključna namirnica.