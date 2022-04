Ambiciozni ulizice, koje svi imamo za kolege, ostali su bez svog osnovnog oružja zbog pandemije, ali sad se vraćaju lukaviji i spremniji no ikad

Pandemija je zauvijek promijenila i odnose u poslovnim sredinama, no s obzirom na popuštanje mjera i masovne povratke, svima dobro poznati tzv. uvlakači, odnosno ambiciozni kolege koji koriste sva raspoloživa oružja da impresioniraju šefove i napreduju, došli su ponovno na svoje

Daniel Distant , 34-godišnji softverski inženjer, piše The Washington Post, isprva uopće nije registrirao to da tri ili četiri puta dnevno direktor ili nadređeni inženjer izađe, a 'sljedeće što vidite je da nitko nije za svojim stolom'.

U pravednom svijetu prelazak na rad na daljinu u posljednje dvije godine nagradio bi produktivnost i razotkrio one koji zabušavaju. No budući da se mnoge korporacije vraćaju na uobičajeni način rada, pogodite tko jedva čeka vratiti se u ured? Ambiciozni uvlakači ili ulizice, odnosno oni kolege koje tako volimo mrziti.

'Ljudi bi odlazili na pauzu za pušenje, ali vodili bi razgovore na visokoj razini - o tome u kojim smjerovima idu projekti i tko bi imao pravo na kakvu vrstu posla. Neki su zadaci zabavniji, drugi su pak izazovniji ili bi mogli bolje izgledati u vašem životopisu. Sve sam više uočavao da te pozicije idu ljudima koji su bili na tim pauzama s nadređenima', kaže. On, naravno, govori o dobro poznatom fenomenu u svim poslovnim sredinama, tzv. ulizicama i uvlakačima, kako ih volimo zvati, zaposlenicima koji uspijevaju u poslu, a da stvarno ne rade, no zato se uspijevaju uvući šefu pod kožu.

View this post on Instagram

Taj princip djelovanja ambicioznih kolega pojavljuje se svuda, a vrhunac javnog 'uvlačenja' bio je bez sumnje 12. lipnja 2017. na prvom sastanku vlade Donalda Trumpa , kad je predsjednik zamolio dužnosnike da se predstave. Dok su kamere radile i novinari bilježili izjave, svaka osoba za stolom hvalila je njegovu viziju i vodstvo. No nitko nije nadmašio šefa kabineta Reincea Priebusa : 'Zahvaljujemo vam na prilici i blagoslovu koji ste nam dali da služimo vašem planu.' Izjavio je on i - ostao živ! Glenn Thrush iz New York Timesa nazvao je ovaj 11-minutni spektakl 'jednim od najneugodnijih javnih događaja koje je ikada vidio'.

Kako im sve to zapravo prolazi? Tessa West , izvanredna profesorica psihologije na Sveučilištu New York, kaže da će uspješni uvlakači proučavati šefove stvarajući dojam da su jako orijentirani na detalje i stoga vrlo dobri u svom poslu. Oni su također vrlo vješti u povezivanju s timskim projektima ili pokretanju inicijativa ili radnih skupina s puno sastanaka - ali s malo pravog posla.

Prije pandemije Distant je čak počeo s vapingom, odnosno nabavio je e-cigaretu samo da bi dobio pristup tom zatvorenom krugu. Istini za volju, pušio je bez duhana - ali njegovi kolege to nisu morali znati. 'Prilično je to neugodno, ali radite ono što morate. Kad je koronavirus natjerao tvrtku da organizira rad na daljinu, puno se više pažnje posvećivalo tome koliko sam ili koliki posao obavljao. Zato što su nestale prilike za ta važna uredska druženja na pauzama', rekao je Distant te je na kraju dobio i promaknuće, no odlučio je prihvatiti novi posao.

View this post on Instagram

Sjajna emocionalna inteligencija ili ulizivanje

Tomas Chamorro-Premuzic, profesor poslovne psihologije na Sveučilištu Columbia, kaže da postoji specifičan tip osobnosti koji je uvijek više uspješan u karijeri u odnosu na svoj stvaran doprinos.

'Kada to nazivate emocionalnom inteligencijom, to ima dobro značenje. Kada to nazovete ulizivanjem ili manipuliranjem, ima loše značenje, ali to je zapravo ista stvar', objašnjava.

Postoje zaposlenici koji vjeruju da bi njihova postignuća trebala govoriti sama za sebe. 'Sretno s time jer će vas u većini slučajeva zaobići promaknuće. Ili imate one ljude koji ne govore na sastanku osim ako nemaju reći nešto korisno. Lijepo od vas, ali to olakšava drugima da uhvate svjetla reflektora', kaže on.