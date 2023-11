Ako niste dosad posjetili berlinski Pergamon, načekat ćete se do sljedeće prilike

No oni koji dosad nisu obišli ovu zadnju instituciju morat će se dobro načekati do sljedeće prilike. Naime Pergamon je upravo zatvorio svoja vrata zbog renoviranja kakvo dosad teško da je zabilježeno. Kako je najavljeno, posao će trajati punih 14 godina, a za to vrijeme muzej će biti sasvim ili djelomično zatvoren. Dakle, tko želi vidjeti Pergamon u njegovom punom sjaju, morat će pričekati sve do 2037.