Ako itko zna kako će izgledati novi trendovi, to je Prada: O ovoj reviji s razlogom se najviše pričalo

Kolekcije Prada modne kuće uvijek nude rani uvid u to kamo ide moda. Miuccia Prada nastavlja prva postavljati trendove i čini se sezonu ispred svih ostalih. Za rukom joj to polazi već desetljećima, a sada to nastavlja u partnerstvu s Rafom Simonsom, koji se Pradi pridružio kao sukreativni direktor 2020. Njihova zajednička vizija nudi jedinstvenu perspektivu modne kuće, s gospođom Pradom koja daje pogled u budućnost, a Simons reinterpretira arhive s njegovog gledišta. U svakom slučaju, dojmljiv spoj.