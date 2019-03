Adriana Lima privlačila poglede u idealnoj proljetnoj haljini koja pristaje svakome

Nakon što je oborila rekord kao Viktorijina anđelica s najduljim stažem, Adriana Lima oprostila se od planetarno popularnog brenda donjeg rublja, zatvorivši reviju u velikom stilu. No, iako je njezina 19-godišnja karijera anđelice završila, to ne znači da se slavna Brazilka umirovila. Lima i dalje snima modne editorijale, a nedavno je snimajući na ulicama New Yorka ukrala pažnju prolaznika

Atraktivna Brazilka plijenila je pažnju na ulicama New Yorka, prešetavajući se kao na modnoj pisti, odjevena u efektnu haljinu kratkih rukava military kroja na kopčanje. Riječ je o haljini s potpisom brenda Sies Marjan, koju je Adriana Lima uskladila s nude salonkama s potpisom Salvatorea Ferragama te nude torbicom i remenom u struku s potpisom modne kuće Fendi.

37-godišnja manekenka prošetala je ulicom u društvu danske kolegice Josephine Skriver, a riječ je o novom promidžbenom spotu koji slavne ljepotice snimaju za dobro poznati kozmetički brend Maybelline. Iako je 12 godina starija od svoje kolegice, Lima itekako izgledom može parirati i puno mlađim manekenkama, što je dokazala zatvorivši svoju posljednju reviju Victoria's Secreta.