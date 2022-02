Adele je stigla s dečkom na utkamicu, a svu pažnju je ukrao njezin opaki stajling na koji je potrošila gotovo 130 tisuća kuna

Leopard uzorak jedan je onih koji baš nikada ne izlazi iz mode, a za dobar izgled ključno je vješto kombiniranje. Za odlazak na NBA All Star utakmicu u društvu dečka Richa Paula Adele je odlučila da baš svi pogledi budu usmjereni u njezinom smjeru, a za to se pobrinuo stajling životinjskoj printa paprene cijene

Pjevačica hita 'Easy On Me' udobno se smjestila kraj svog dečka Richa Paula, njihov zagrljaj i osmijesi potvrdili su kako je došao kraj krizi u vezi te da par uživa u ljubavi. Osim tog, nedjeljnu NBA All Star utakmicu u Clevelandu Adele je iskoristila kao sjajan podij za upečatljiv stajling.