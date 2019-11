Slovački redatelj Marko Škop na ZFF-u: 'Ksenofobija je nešto što dolazi iz kompleksa manje vrijednosti'

Film 'Nek bude svjetlost', prikazan u ponedjeljak na Zagreb Film Festivalu, obiteljska je drama koja se bavi i aktualnim društvenim pitanjima, poput ksenofobije koja, kaže slovački redatelj sa zagrebačkom adresom Marko Škop, ima slične korijene u Hrvatskoj i Slovačkoj

Kada je prije oko tri godine počeo pisati scenarij, Škop je mislio da će glavna tema filma biti odgoj djece, osobito u 'gastarbajterskim' obiteljima, no tada su se u Slovačkoj počele formirati paravojne grupe mladih, o čemu je i Jan Gebert snimio dokumentarac 'U slučaju rata' (prikazan na ZagrebDoxu).

'Iz mog iskustva, a živim u Hrvatskoj već deset godina i dosta putujem po regiji, ksenofobija je nešto što dolazi iz kompleksa manje vrijednosti jer želimo biti jači od onoga što jesmo i to nam daje ekstremnije poglede na probleme u svijetu, a ono što je drugo i drukčije osjećamo još više kao prijetnju', ustvrdio je.

Dodaje kako je, nažalost, u zadnjih pet do deset godina sve više ekstremnih društava što proizlazi iz toga što se ljudi boje, a čini mu se da je u istočnoj Europi taj strah još jači.

Dio krivice vidi i u političarima koji su, smatra, slični u Hrvatskoj i Slovačkoj. 'Slovačka i hrvatska politika temelje se na populizmu, političari koji možda privatno misle nešto drugo ne idu protiv toga kako ne bi izgubili glasove, pa su i sami često dio govora mržnje, a tu su još i internetski komentari i lažne vijesti', ocijenio je Škop.

Glavni lik njegova filma doživljava iskustvo zajednice koja suzbija redove u kritičnim situacijama poput one u filmu, samoubojstva mladića. Kada počne dublje 'čeprkati' po onome što se dogodilo postane njihov neprijatelj.

'Kada se neko društvo osjeća ugroženo, a vi ne ispunjavate funkciju koju očekuju od vas, za njih postajete opasni, susjed susjedu može postati neprijatelj. To mogu biti različiti razlozi, od identiteta do religije, a balkanski ratovi su dobar primjer toga kako se to događa', dodao je.

Zbog lika kontroverznog svećenika očekivao veću reakciju crkve

Film je slovački kandidat za Oscara, a premijerno je prikazan u Karlovim Varima, gdje je osvojio Posebno priznanje ekumenskog žirija i Nagradu za najboljeg glumca (Milan Ondrík).

Škop kaže da je imao odličan prijem u Slovačkoj i Češkoj gdje je igrao u kinima, a iako je zbog kritičkog prikaza crkve očekivao reakcije iz crkvenih krugova to se nije dogodilo jer bi, smatra, tada još više skrenuli pozornost na sebe.

'Recenzije u katoličkim medijima bile su iznenađujuće pozitivne, a predstavnik katolika iz ekumenskog žirija na festivalu u Karlovim Varima rekao mi je kako je moj film bitan jer je dobro da se stvari rješavaju', dodao je.

Podsjetio je na neslavnu povijest Slovačke koju neki prizivaju i danas, vrijeme Drugog svjetskog rata i Slovensky Štat, što je bila marionetska država nacističke Njemačke, a kojoj je predsjednik bio katolički svećenik Jozef Tiso.

'Nažalost, još postoji sentiment prema tom vremenu, vjerujem da većina vjernika i svećenika ne misli tako, no u film sam uvrstio i lik svećenika koji podupire nacionalističke ideje', napomenuo je.