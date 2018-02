Predstavljena knjiga Igora Jurilja 'Film od Zorinog doma do Edisona'

Knjiga Igora Jurilja 'Film od Zorinog doma do Edisona - recepcija filma i prvih karlovačkih kinematografa u lokalnoj periodici, 1896.-1920.' predstavljena je u petak u Ilirskoj dvorani karlovačke Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića

'U Karlovcu je značajno bilo i to što je u Zorin domu, centru kulturnih zbivanja, bilo i kino Apolo, te se filmovi projiciraju tik uz kazališne daske, a ne, primjerice, u kavanskom kontekstu, kao što je bio slučaj diljem balkanskih i europskih država', rekao je Jurilj.

U ime Kinokluba Karlovac Ksenija Sanković rekla je da je na tim zasadima 1920. godine u neposrednoj blizini Zorin doma izgrađeno kino Edison, čiju je dvoranu oblikovao arhitekt Bruno Bauer kao zdanje s 490 sjedala. Bila je to tada najveća namjenski izgrađena kinodvorana u Hrvatskoj i šire, a izgrađena je druga, nakon one u Osijeku. Mnogi su smatrali da je 490 sjedala previše, ali dvorana je za filmskih projekcija desetljećima bila puna, sve dok nije počela propadati i do njezina zatvaranja početkom ovog stoljeća. Grad Karlovac najavio je njezinu obnovu, te je s tom svrhom kroz stečaj prošle godine i otkupio zgradu, i to ponajprije za obnovu kinodjelatnosti, rekla je Sanković, koja je uključena u rad gradskog povjerenstva za obnovu te dvorane.