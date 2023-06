Paladino: 'Zagreb se raspada i puca po šavovima. Zakrpice ga ne mogu spasiti'

"Potaknuta fejsbuk-statusom osobe čije zapise cijenim, ispisujem ovaj kritički osvrt te pritom isti, po dozvoli autorice, i citiram: 'Ne razumijem ovo kolektivno orgazmiranje na podne slikarije u Martićevoj. Nakon jezivih murala, bijednih grafita i gadljivog tagginga, sada i hodne površine grada postaju predmetom iživljavanja kojekakvih kvaziumjetnika, uz aklamaciju k tome. Mora li cijeli grad izgledati kao skvot, je li to ono čemu težimo?

Svim pametnim ljudima želja je ista – da gradske vlasti funkcioniraju i da njihovi gradovi napreduju. Osobno se pritom, kao dugogodišnja zagrebačka konzervatorica koja prati suvremenu umjetnost i podržava njezino implementiranje u javne prostore i kulturna dobra, gotovo svakodnevno pitam kamo smo se to mi Zagrepčani u posljednje vrijeme zapravo uputili.

Podnim oslikom 'tepiha' (sukladno muralu, nazovimo ga – podalom) koji 'resi' i naslovnu fotografiju ovoga bloga, već dulje smo "počašćeni" na pješačkom potezu od Radićeve ulice do Zakmardijevih stuba. I nikada mi nije bilo jasno – zašto? Čemu prilaz sjajnim stubama arhitekta Huge Ehrlicha i dodatno nagrđivati kada je on već desetljećima ugrožen groznim grafitima pobočnih zapuštenih pročelja? Kiša i potplati prolaznika brzo su učinili svoje te taj 'tepih' ofucali do razine negledljivosti, pa je, valjda, došlo vrijeme i da ga njegove 'tkalje' o svom trošku u cijelosti očiste s pješačke plohe. Odakle uopće ideja oslikavanja asfalta motivima 'tepiha", što god se njima navodno predstavljalo? Neki su radovi Borisa Bare sjajni, njegov je Herman Gollubé neodoljiv, ali ulična umjetnost nije za sve situacije, ni za sve ulice i parkove. I pritom nije u pitanju da li nam se nešto sviđa ili ne, već da li su intervencije – čak i ako su odobrene od nadležnih tijela – uistinu primjerene prostorima u kojima se izvode.