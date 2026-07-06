Od 6. do 12. srpnja održava se 13. revija tradicijske odjeće

Okupljanjem natjecateljica u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, u ponedjeljak počinje program 13. revije tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske koji traje do nedjelje, 12. srpnja
Reviju, koja se održava u Tomislavgradu, organiziraju Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak i Hrvatska matica iseljenika (HMI) u suradnji sa Gradom Tomislavgradom, KIC Tomislavgrad i Biogradom na Moru.
Nakon okupljanja u Zagrebu, sudionice odlaze u Biograd gdje će u utorak biti upriličena večer prijateljstva, a u srijedu revija na ljetnoj pozornici.
Dolazak u Tomislavgrad, te obilazak karmelićanskog samostana svetog Ilije na Buškom jezeru, predviđeni su za četvrtak, dok će se 13. revija i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji održati u petak.
Za subotu su planirani folklorna radionica i izleti u okolicu Tomislavgrada, a za nedjelju, 12. srpnja odlazak u Zagreb.
Cilj ovoga programa jest susret i povezivanje Hrvata iz cijeloga svijeta u svrhu promicanja zajedničke tradicijske kulture te upoznavanje i pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posebice u jačanju i očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta.
Na dosadašnjim revijama i izboru sudjelovale su Hrvatice predstavnice hrvatskih iseljeničkih zajednica iz različitih europskih zemalja, ali i s drugih kontinenata od Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda kao i predstavnice hrvatskih manjinskih zajednica, objavila je HMI.