Od 6. do 12. srpnja održava se 13. revija tradicijske odjeće

Reviju, koja se održava u Tomislavgradu, organiziraju Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak i Hrvatska matica iseljenika (HMI) u suradnji sa Gradom Tomislavgradom, KIC Tomislavgrad i Biogradom na Moru.

Nakon okupljanja u Zagrebu, sudionice odlaze u Biograd gdje će u utorak biti upriličena večer prijateljstva, a u srijedu revija na ljetnoj pozornici.

Dolazak u Tomislavgrad, te obilazak karmelićanskog samostana svetog Ilije na Buškom jezeru, predviđeni su za četvrtak, dok će se 13. revija i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji održati u petak.