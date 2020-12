'Oaza' - film koji daje glas onima koji svoju ljubav i očaj ne znaju izraziti riječima

Pobjednički film ovogodišnjeg Zagreb film festivala tiha je, teška i tužna priča o ljubavnom trokutu među stanovnicima jednog doma za mlade s poteškoćama u mentalnom razvoju. Postavljen tako da se o svemu tome maksimalno trudi govoriti iz perspektive glavnih junakinja i junaka, film nas poziva da im pružimo ono što im svijet rijetko kada pruža - razumijevanje.

Pretočena u dvodimenzionalne riječi osvrta, priča ovog filma bila bi relativno jednostavna da se među tim riječima odmah ne spominje dom za mlade s poteškoćama u mentalnom razvoju. To je, naime, mjesto na kojemu se odvija ova drama i već po početnim kadrovima - dokumentarnom isječku iz filmskih novosti negdje s polovice dvadesetog stoljeća u kojemu se predstavlja otvaranje novog doma - jasno je da će ono što slijedi biti sve samo ne jednostavno. Optimistični prilog iz šezdesetih, naime, govoru o domu za nesretna bića kao o najmodernijem i najnaprednijem centru za odgoj i obrazovanje takvih djevojaka i mladića, ali to čini vokabularom i sadržajem za koji je svakom suvremenom gledatelju jasno da je do danas zastario. Pa ipak, kada s dokumentarnog isječka iz prošlosti film pređe na igrani dio iz sadašnjosti, gledatelju se pred oči odmah spušta mračna sjena spoznaje da se od tada do danas u tom domu nije mnogo promijenilo.

Priča, pa i prvi čin filma počinje s dolaskom nove štićenice Marije. Marija je nezadovoljna svojim premještajem u novi Dom i to jasno daje do znanja svojoj pratilji i odgajateljici, najavljujući da će pobjeći i otići k svojoj majci, očito ne prihvaćajući činjenicu da je majka ne želi. Nakon neuspjelog pokušaja bijega Marija se vraća u dom, turobno se smještajući u jednu od pretrpanih spavaonica i još iste večeri sklapa prijateljstvo s jednom od cimerica - Draganom. Iako podosta različite - Marija je smrknuta, buntovna i pomalo dječački gruba, dok je Dragana više orijentirana na svoje 'ženske čari' - djevojke se dobro slažu sve dok se obje ne zagledaju u istoga momka, šutljivog i neobičnog Roberta. Obje obuzete silinom osjećaja koje dosad nisu iskusile, ali i obje ne znajući kako se nositi s tim osjećajima, kako ih opisati, izreći ili protumačiti - djevojke se gube u agresiji, fantazijama, lažima, pokušajima bijega, pa na kraju i tragično besmislenim pokušajima oslobođenja.

Teško je pisati o ovome filmu, pritom ne otkriti neke od važnijih točaka fabule, a ipak se osvrnuti na sve što nam on govori. Troje mladih o kojima govori - a koje sjajno i dirljivo tumače pravi štićenici jednog doma za mlade s posebnim potrebama - proživljavaju iste stvari koje proživljavaju i milijuni njihovih vršnjaka diljem svijeta. Ljubav, ljubomora, potreba za slobodom i ostvarenjem svojih snova, odrastanje zbog kojeg se imaš potrebu ponašati kao samostalna osoba koja donosi samostalne odluke prema vlastitim željama, a ne prema pravilima društva koje te okružuje - s tim da oni, za razliku od većine drugih mladih diljem svijeta, oko sebe imaju još stroža ograničenja i društvo koje ih još manje shvaća.