Novi trener Hajduka obožava čitati, između ostalog i memoare srpske umjetnice Marine Abramović

Na Twitteru kruži fotografija Valdasa Dambrauskasa s litavskim izdanjem autobiografije Marine Abramović 'Prolazim kroz zidove'

Samo dan nakon što je trener Jens Gustafsson dobio otkaz na funkciju trenera u Hajduku, predsjednik kluba Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius dogovorili su suradnju s Litavcem Valdasom Dambrauskasom, koji bi momčad Hajduka trebao voditi do 2024. godine.

Obožavateljima nogometa i Hajduka vjerojatno je poznato da je litavski stručnjak u karijeri vodio niz klubova, između ostalih i Žalgiris, Goricu, Ludogorec, kao i litavske U-17 i U-19 reprezentacije. Ono što im, možda, i nije tako poznato (iako nogometni trener govori o tome u intervjuima) jest da je Dambrauskas i veliki obožavatelj knjiga te čitanja. Ima i Goodreads profil, s 304 pročitana naslova (prosječna ocjena pročitanih knjiga mu je 3.98). Nogometni trener, ipak, nije ažuran u pisanju recenzija o pročitanom, pa tako na društvenoj mreži Goodreads ima 0 osvrta na knjige. No, njegov profil na mreži pokazuje kako trenutno čita knjigu 'Crossing the Heart of Africa: An Odyssey of Love and Adventure', američkog autora i novinara Juliana Smitha.

'Čitam svaki dan. Volim klasičnu književnost, krimiće, SF... U knjigama mogu pronaći stvari koje mogu utjecati na moj život', rekao je o ranije o svojoj ljubavi prema čitanju novi Hajdukov trener.

Dambrauskas je, inače, tip fascinantne biografije. Rođen je u mjestu Pakruojisu koje je te 1977. godine imalo oko 5000 stanovnika i bilo u sastavu SSSR-a. S trinaest godina je odlučio da želi biti nogometni trener, no prvo je nogomet zaigrao. I to u lokalnom klubu, u trećoj litavskoj ligi, a kada je s 25 godina shvatio da nikada neće postati vrhunski igrač - odselio je u Englesku, s novcem koji je zaradio u nekakvom litavskom TV kvizu. Na Otoku je radio kao dostavljač novina, soboslikar, poštar i trgovac. Kada se nakon nekoliko godina snašao u novoj zemlji, upisao je i tečaj za nogometnog trenera, kao i sveučilišni studij sportskih znanosti.

Twitterom, pak, kruži fotografija novog Hajdukovog trenera s knjigom srpske umjetnice Marine Abramović. Dambrauskas, naime, u trenirci nogometnog kluba FK RFS, kojega je vodio u periodu između 2017. i 2020. godine, pozira s litavskim izdanjem njezinih memoara 'Prolazim kroz zidove'.