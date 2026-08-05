Najstariji hrvatski metal festival u Zaboku: Ove godine nastupaju tri legendarna benda

Festival je nastao još 2004. godine na inicijativu mladih članova Udruge Mraz, koji su željeli obogatiti alternativnu glazbenu scenu Zaboka. Ono što je započelo kao mali festival metal glazbe tijekom godina preraslo je u nezaobilazno okupljanje ljubitelja žestokog zvuka iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja, istaknuo je organizator u najavi.

Kroz više od dva desetljeća na pozornici Metal Resurrectiona nastupili su brojni bendovi svih pravaca metal scene – od black, death i thrash metala do powera, metalcorea i klasičnog heavy metala. Danas festival nosi status jednog od rijetkih festivala ovakvog profila koji kontinuirano djeluje u sjevernoj Hrvatskoj.

Ovogodišnje izdanje predvode Vio-lence, kultni bay area thrash metal sastav iz San Francisca osnovan 1985. godine.

Smatraju se jednim od pionira tehničkog thrash metala, a album Eternal Nightmare ubraja se među klasike žanra. Nakon ponovnog okupljanja 2019. godine bend ponovno osvaja pozornice energičnim nastupima koji potvrđuju njihov kultni status.