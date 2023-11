Najbolje doktorske serije koje možete pogledati na streaming platformama i kabelskim kanalima

10. Transplant

Seriju o mladom sirijskom liječniku Bashiru 'Bashu' Hamedu možete gledati na kanalu Star Life (a prikazivao ju je i RTL 2), a najzanimljivije u njoj je to što govori o liku koji je došao iz Sirije, gdje su mu roditelji bili glavni liječnici u jednoj bolnici, ali su poginuli. On je pak sa sestrom pobjegao u Kanadu, gdje na početku serije radi u sirijskom fast food restoranu, ali u prvoj epizodi nevjerojatnim spletom okolnosti - i na nevjerojatan način - spasi život glavnoj doktorskoj faci u svom gradu. Tu sad ima hrpa drame oko toga što Bash ne može do svoje diplome sa sirijskog medicinskog faksa, oko toga što je Sirijac pa štokoji pacijent misli da je terorist ili štajaznam, oko ovoga ili onoga - ali sve u svemu, nije loše za ljubitelje doktorskih drama.