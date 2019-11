Mađarska redateljica o svom novom filmu s Lanom Barić: To je priča o ženi alergičnoj na sve nuspojave suvremenog svijeta

Mađarska redatejiica Ágnes Kocsis boravi ovih dana u Zagrebu kao jedna od članica žirija ZFF-a, no nije joj ovo prvi posjet našoj zemlji. Već dvaput je, naime, gostovala na Motovun film festivalu. Rođena je u Budimpešti gdje je završila filmsku režiju. Njen prvi film ‘Svježi zrak’ prikazan je na festivalu u Cannesu u Tjednu kritike, a sljedeći, ‘Pál Adrienn’ ponovo je premijeru imao u Cannesu u programu Izvjestan pogled. Upravo je završila novi film ‘Eden’, od kojega su očekivanja visoka, a u Hrvatskoj bi trebao izazvati poseban interes jer u filmu glavnu ulogu ima Lana Barić

Kako ste došli do Lane Barić kao glavne glumice za vaš novi film?

Nastojim gledati općenito puno filmova, neki su i iz ove regije, no do njih je relativno teško doći jer se baš i ne distribuiraju po kinima. Imala sam sreću pa je moj film ‘Pal Adrienn’ distribuiran u Hrvatskoj, ali malo je hrvatskih, i općenito istočnoeuropskih filmova u mađraskim kinima. Kako sam članica Europske filmske akademije preko njih pogledam filmove koji su nomirani za nagrade. Tako sam i Lanu Barić vidjela u filmu ‘Ti mene nosiš’ Ivone Juka gdje glumi posve drugačiji lik od onoga koji sam joj ja namijenila, ali čim sam je ugledala znala sam da je ona idelan izbor. A dugo sam tražila glavnu glumicu za svoj film.

Kakva je bila vaša suradnja?

Lana je jako profesionalna, uvijek je znala sav tekst, jako dobro je razumjela lik koji tumači. Puno smo vježbali prije snimanja jer sam za glavnu mušku ulogu izabrala belgijskog muzičara Daana Stuyvena, a kako on nije glumac željeli smo biti sigurni da će sve dobro funkcionirati. To je film o ženi koja je alergična na sve nuspojave suvremenog svijeta - radijaciju, zagađenje, kemikalije - to je metafora našeg suvremenog svijeta. Ona mora živjeti u potpunoj izolacijii, a kad izlazi mora nositi zaštitnu odjeću. Istovremeno, to je i ljubavna priča. Željela bih filmom potaknuti ljude da razmisle o tome žele li nastaviti živjeti na ovakav način, što činimo svijetu i okolišu, i kako to sve utječa na nas, fizički i emocionalno.