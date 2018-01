Kazališni maraton u &TD-u: Najbolje predstave za samo 15 kuna

Tradicionalni kazališni maraton najboljih predstava Teatra &TD iz tekuće i prošlih sezona pod nazivom Siječanjska akcija ove godine traje od 10. do 31. siječnja, a za simboličnih 15 kuna po naslovu mogu se pogledati 'Kad tad', 'Ko rukom odneseno', 'Prijeđanje vublike 150 i 151', 'Točno u podne', 'Bijeli bubrezi', 'Jedan mrtav čovjek', 'Veliki odlazak', 'Magic Evening', 'Prvi put kad sam ti vidjela lice' i 'Teror Tolerancije'

Ulaznice se do 8. siječnja mogu kupiti na blagajni Teatra &TD od 16 do 20 sati te nakon toga u uobičajeno radno vrijeme blagajne, od 11 do 13 sati( osim nedjeljom) te dva sata prije početka predstave.