Jesenska shema HTV-a - novosti se svode na čudan Dnevnik

Nakon desetak dana nove jesenske sheme HTV-a može se zaključiti da Prisavljani nisu baš igrali na neke velike inovacije, osim ako se pod inovacijama ne računa novi turbosvemirski studio Dnevnika, u kojem se baš najbolje ne snalaze.

Pretpostavljam da bismo trebali biti zahvalni. Moglo je, naime, biti i puno gore. Mogli su reći: 'Ah, kvragu, pandemija, teško je bilo što snimati, evo vama još malo 'Mućki', 'Čarolije' i arhivske građe', pa bismo do otkrića cjepiva protiv korone gledali samo to i eventualno Acu Stankovića, Romana Bolkovića i Tončicu Čeljusku kako svoje goste intervjuiraju Zoomom s tajne lokacije. Mogli smo po devetsto osamdeseti put gledati reprizu 'Velog mista'. Mogli su čak i - o, užasa! - ukinuti 'Potjeru'.

U tom kontekstu svakako treba pohvaliti HTV - ipak su krenuli s jesenskom shemom i novim originalnim programom. Jest da podaci o gledanosti govore da se ili nisu trebali truditi ili fakat uvesti nekakve ozbiljne inovacije, ali nećemo sad cjepidlačiti. Neka nama naše javne televizije. Tko bi se inače brinuo za naš javni interes i naših osamdeset kuna mjesečno.

Uglavnom, prvi dojmovi vezani uz jesensku shemu HTV-a mogli bi se svesti na sve je isto k'o i lani, eeeeeeej, osim što je Dnevnik postao superturbokalifragilističan u tehnološkom smislu, 'Puls' se malo modernizirao i zapravo moram priznati da mi se dosta sviđa, da 'Potjera' i 'Milijunaš' - po mojem mišljenju i inače aduti HTV-ova programa - dobro funkcioniraju i u protuepidemijskim uvjetima, da je Danijelin show zabavan kao i uvijek, da se veselim novim sezonama domaćih serija, ali su me malo ubili u pojam kada su jesensku shemu počeli reprizom prethodne sezone 'Crno-bijelog svijeta', da imaju pristojne filmske cikluse, pogotovo na Trećem programu, ali je raspored na Trećem smušeniji nego ikada - i sve u svemu, nije to sve ni toliko loše koliko nema tu ničega naročito novog, svježeg ni inovativnog. A moglo bi biti. Barem jedna stvar. Barem neka sitnica.

OK, sad bi mi s HTV-a odgovorili da imaju taj novi, svemirski Dnevnik, ali moram priznati da s tom novotarijom nisam baš oduševljena. Prvo i prvo, čini mi se da takve svemirske studije informativne redakcije na drugim domaćim televizijama imaju već brat-bratu pet godina pa nije da su sad gledatelji ostali paf i ne mogu vjerovati kakva im je sreća zadesila oči. Drugo i drugo, nije sve u tehnologiji. Možda bi trebalo i malo utrenirati osoblje da se bolje snalazi s tom novotarijom, a ne da svi u studiju izgledaju drveno i hladno, a oni prilozi u kojima se pokazuje sva raskoš novih tehnoloških mogućnosti djeluju umjetno nakalemljeni i da, da nisu htjeli pokazati što sve mogu s novim điđama, ne bi postojao nijedan informativni ni sadržajni razlog da ih se emitira. Jedna od najgorih ilustracija takvog slučaja bilo je emuliranje intenzivne njege za pacijente oboljele od Covida. Sve u svemu, nova tehnologija i stare fore ne idu baš najbolje zajedno.

'Puls' mi se, s druge strane, dosta svidio. Jest, i tamo je više-manje ista shema kao i prije, ali nekako kao da su se novinari i urednici prilagodili onom što se (na moj užas) naziva 'novim normalnim' i snimili priloge koji su i zanimljivi i aktualni i prilagođeni novoj situaciji. Pogotovo su mi se svidjeli prilozi u prvoj jesenskoj emisiji, s profesorom fotografije na ADU koji je prebolio koronu i onaj o tome kako industrija organizacije evenata pati zbog pandemije. Ovo potonje bih posebno pohvalila jer u zemlji u kojoj su ljudi vrlo skloni na takve teme reagirati s neka kopaju krumpire nije nimalo lako snimiti prilog u kojem će se doista dobro objasniti problematika.

Naravno, najviše me raduje povratak zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju', premda mi je žao vidjeti da natjecatelji nisu isti kao u onom koji je bio najavljen u proljeće pa je otkazan zbog pandemije, no što se može, daj što daš, a raduje me i što su kvizovi te talk-showovi dobro podnijeli tranziciju u nove uvjete, točnije - funkcioniraju potpuno isto kao i prije. Pritom, naravno, moram napomenuti da u slučaju talk-showa 'U svom filmu' pod 'potpuno isto kao i prije' mislim - loše. Ali dobro. Barem ima koliko-toliko zanimljive goste.

Naravno, ono što me najviše žulja jest ono što najviše volim, a to su - domaće serije i Treći program. Od svih velikih najava novih domaćih serija i novih sezona starih domaćih serija dobili smo samo reprizu treće sezone 'Crno-bijelog svijeta' prvi dan jesenske sheme. OK, razumijem, teško je bilo sa snimanjem serija u ovakvim uvjetima - ma, što teško, praktički nemoguće! - ali ajde nas onda nemojte odmah prvi dan nove sheme gnjavit s reprizama, i to u udarnom terminu. Da, da, znam da je i prije bio običaj da se prije nove sezone emitira stara, ali izem vam običaj, a osim toga, mogla je ta repriza biti i u nekom drugom terminu, pa čak i kanalu.

Što se Trećeg programa tiče, on i dalje ostaje najbolje što HTV može ponuditi, sa sjajnim filmskim ciklusima i filmskim emisijama prije svega. No kao što i dalje ostaje najbolje što HTV nudi, tako i dalje ostaju njegove stare boljke, a glavna među njima jest ona da imaš dojam kao da je netko slagao raspored tako što je stao pred ploču za raspored sa strelicom za pikado i onda nasumce gađao termine. Nema neke lako shvatljive logike, na primjer, kada je koji filmski ciklus ili retrospektiva jer je jedan dan Truffaut, drugi dan Wenders, treći dan glazbene večeri iz Nekog Mjesta, četvrti i pet opet Truffaut, šesti snimka kazališne predstave, pa opet malo Wenders. Nema ništa ponedjeljkom ovaj, subotom onaj, a četvrtkom glazbene večeri. Nema ništa ni sad ćemo pet dana ovog režisera, a onda pet dana onog. Sve nekako nasumce. Ili barem ja tu ne vidim nikakve pravilnosti. A treba se prilagoditi gledatelju kad već plaća pretplatu.

Kad sve zbrojimo i rezimiramo, jesenska shema HTV-a i nije tako loša - osim Dnevnika i još par stvari, plus, zjapeća rupa u rasporedu sredinom dana, ali se iz godine u godinu ponavlja jedno te isto. Osim tehnoloških inovacija u Dnevniku (i uvođenja 'novih lica' uz izbacivanje 'starih', što bolje da ne komentiram jer ću se posvađat sa svima do svemira), ne vidim da su Prisavljani otvoreni za neke nove, modernije, svježije i drugačije sadržaje. A gledateljstvo im se ionako osipava. Ako nešto ne učine, uskoro će im pred ekranima ostati samo rizične skupine.