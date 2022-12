Doček reprezentacije bio je važan i emotivan, ali se na HTV-u uglavnom sve svelo na 'suhi' prijenos, što je naporno

Ne želim nikome povrijediti osjećaje. Znam da ljudima to mnogo znači i da događaj na kojem se okupi stotinjak tisuća ljudi ni po kojem kriteriju ne može biti beznačajan. Treba ga prenositi na javnoj televiziji. No HTV se previše oslonio na sve ono što se događala na terenu i na program koji su drugi osmislili na Trgu pa je završio s 4 i pol sata pomalo napornog prijenosa. Možda su ipak bile potrebne neke uredničke intervencije.

Odmah ću se ograditi. Iako nisam obožavateljica nogometa i nisam u tom điru, apsolutno sam svjesna da ljudima to mnogo znači. I to ne samo 'nekim' ljudima, nego stotinama tisuća, možda i milijunima ljudi u Republici Hrvatskoj, o svijetu da ne govorimo. U velikim se brojkama broje i svi oni kojima je proslaviti brončanu medalju s nogometnom reprezentacijom bila životna želja , oni kojima su pojedini ili svi Vatreni uzor, oni koji su bili spremni potegnuti iz dalekih krajeva da bi ih vidjeli na Trgu bana Jelačića, ali i oni koji bi to rado bili učinili, ali iz raznih razloga nisu mogli. Zato mi je potpuno jasno zašto je taj doček reprezentacije trebalo prenositi. To što ja nisam u tom filmu nije razlog da gunđam 'kak im se da stajat vani na minus osamsto i pjevat jednu te istu pjesmu dvjesto puta' niti na bilo koji način omalovažavam taj događaj. Ne želim se svrstati u tu žučljivu ekipu. Kužim poriv, kužim emociju, kužim privlačnost.

No uza svu tu ogradu i razumijevanje, moram reći da je televizijski prijenos dočeka Vatrenih na prvom programu HTV-a bio predug, naporan i na kraju podosta pokvaren lošim vođenjem programa na Trgu. Ni riječi protiv reprezentacije, ni slova protiv istinski oduševljenih ljudi koji su ih dočekivali od aerodroma do Trga. No stvarno ne razumijem zašto se HTV oslonio samo na to - prizore prolaska autobusa trasom od aerodroma do Trga, euforiju na Trgu i dec it. Samo s malo uredničkih intervencija, to je moglo biti zanimljivije i dinamičnije. Ne mo'š samo stavit pet ljudi na pet punktova da ti opisuju raskršće na kojem se nalazi, a onda na Trgu samo snimat bez komentara. Trebalo bi se malo i potruditi.

Kao prvo, bez veze mi je što je emisija bila počela već u deset do pet, kad hrvatska nogometna reprezentacija ne samo da nije još bila stigla na Pleso, nego još nije bila ni avionom ušla u zračni prostor Hrvatske. Jest, bila je fora čuti poruku kojim je kontrola zračnog prometa pozdravila Vatrene kada su doletjeli tamo negdje nad Vukovar, ali to se moglo i snimiti i prikazati malo kasnije. Što se pak tiče gostiju u studiju i njihovih rezimea nastupa reprezentacije na prvenstvu, to se moglo odraditi tijekom vožnje busom od aerodroma do vatrogasaca. Jednako kao i javljanje reportera s punktova na toj trasi. Bog zna da je bilo dovoljno vremena jer je bus s reprezentacijom na Trg stigao tek negdje poslije pola osam.