Da, Macan je pogriješio kad je Vidović Krišto nazvao spodobom. Ali - nije pogriješio kad je napustio emisiju. Objasnit ću zašto

Jedino što je šteta jest to što je Macan izgubio živce pa se poslije Anušić mogao hvatati za 'neprimjerene izraze'. No uporno drilanje Karoline Vidović Krišto po jamama, partizanima & ustašama u emisiji u kojoj se trebalo raspravljati o novoj vladi stvarno nije zaslužilo ništa drugo nego oštar prekid.

Ostavit ću sad po strani činjenicu što gostovanje Karoline Vidović Krišto u emisiji HTV-a djeluje pomalo incestuozno, bez obzira na to je li trenutačno aktivna kao HTV-ova novinarka ili nije. 'Ajmo se pretvarat da je to sasvim okej i da je u emisiju pozvana kao što je mogla biti pozvana bilo koja druga članica ili član Domovinskog pokreta Miroslava Škore.

Jedino zbog čega mi je žao jest to što je pritom izgubio živce i rekao da ne želi sjediti u studiju s 'tom spodobom', na što će se sada hvatati svi koji će ga pokušati osuditi i braniti Vidović Krišto, dok se njezine optužbe na njegov račun neće spominjati samo zato što su izgovorene naizgled pristojnim rječnikom. To se, naime, dogodilo već i u samoj emisiji, u kojoj su ostali sudionici, nekoliko trenutaka pomalo zblešeno sjedeći i gledajući za Macanom, ipak na kraju nastavili razgovor (što je također šteta). Kada se, naime, nešto kasnije nakratko razgovor vratio na 'incident', Ivan Anušić je odmah uskočio s primjedbama o 'neprimjerenim izrazima'.

No meni je, eto, baš drago što je Macan otišao iz studija i odbio dalje sudjelovati u emisiji. Osim što je to razdrmalo inače uspavljujuće i beskrajno dosadno 'Otvoreno', prvi put je netko reagirao ne samo na potpuno samovoljno ponašanje Vidović Krišto, nego je i reagirao na to što je voditelj - u ovom slučaju Mislav Togonal - sve to dopuštao. Ne znam je li to zbog njegovih političkih afiniteta ili zbog toga što mjesečari kroz emisiju (zapravo pretpostavljam, ali neću napisati), ali štogod od toga dvoje bilo - ne valja.

Desničarsko skretanje apsolutno svake teme na ratove - Drugi svjetski ili domovinski, na nadmetanje u hrvatstvu i prošlost uništilo je mnogo više emisija od jednog 'Otvorenog', a i činjenica da se vječito ponašaju kao da je za partizanske zločine i sve drugo što im iz prošlosti pritišće grud - kriv bilo koji sugovornik koji im se nađe u vidokrugu. Kada već voditelji ne žele ili se ne usude prekinuti takve litanije, sjajno je da se barem jedanput netko odlučio napustiti takav dijalog. Šteta što su svi drugi ostali u studiju.