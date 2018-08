25 FPS: Od analognih akvarela na filmskoj vrpci do narativnog žamora internetskih piksela

Za konkurenciju 14. Festivala 25 FPS, što će se održati najesen u Zagrebu, Rijeci i Ljubljani, izabrano je njih 26, među kojima su i dva hrvatska - "Dokument Parakozmik" veterana eksperimentalne scene Vladislava Kneževića i "Planine" debitantice Hrvoslave Brkušić

Filmovi će se prikazivati od 27. do 30. rujna u Kinu Studentskog centra u Zagrebu, od 2. do 3. listopada u Art-kinu u Rijeci, a 5. listopada u Slovenskoj kinoteci u Ljubljani.

Ovogodišnja selekcija, napravljena između 1877 radova prijavljenih na natječaj, predstavit će filmovi iz cijelog svijeta, od Kanade, SAD-a i Perua do Australije i Tajvana, s rasponom tema i postupaka , od analognih akvarela na filmskoj vrpci do narativnog žamora internetskih piksela, najavljuje organizator festivala, Udruga 25FPS.

"Osobni portreti stoje uz bok analitičkim esejima, čije kamere jednako znatiželjno lutaju pustinjskim i planinskim pejzažima kao i krajolicima našeg društva, uma i duše", dodaje se.

Festival u svom natjecateljskom programu donosi dvogodišnju produkciju, a dodjeljuje najmanje pet nagrada, po izboru Velikog žirija, Žirija kritike te publike.

Uz hrvatske filmove za nagrade će se natjecati "Água forte" (Mónica Baptista), "L'an dernier quand le train passant" (Pang-Chuan Huang), "Arr. for a Scene" (Jonna Kina), "At The Horizon" (Manuel Knapp, Makino Takashi), "Backyard" (Khaled Abdulwahed), "Britney" (Nina Yuen), "China Not China" (Richard Tuohy), "Comfort Stations" (Anja Dornieden, Juan David González Monroy), "A Dialogue with Cyberspace" (Brian den Hartog), "An Empty Threat" (Josh Lewis), "Helios" (Eric Stewart), "Im Schatten der Utopie" (Antoinette Zwirchmayr).

Tu su i "Imperial Valley (cultivated run-off)" (Lukas Marxt", "Mais triste que chuva num recreio de colégio" (Lobo Mauro), "La Mesa" (Adrian Garcia Gomez), "The Migrating Image" (Stefan Kruse), "Paris Episoden" (Friedl vom Gröller), "The Remembered Film" (Isabelle Tollenaere), "A Room with a Coconut View" (Tulapop Saenjaroen), "Silica" (Pia Borg), "SNAP" (Felipe Elgueta, Ananké Pereira), "Sombra luminosa" (Mariana Caló, Francisco Queimadela), "Sunstone" (Filipa César, Louis Henderson) i "Tap Water" (Lilli Carré).

Detalje o izabranim filmovima, informacije o programima Žiri predstavlja, Expanded Cinema, Refleksi, Ode filmu te o ostalim festivalskim sadržajima objavit će se u rujnu.

25 FPS je posvećen nezavisnim i nekomercijalnim uratcima koji filmu pristupaju na inovativan način, nastaju na granicama filmskih rodova i žanrova te šire razumijevanje filma kao umjetnosti. Pri selekciji prednost se daje autorima i filmovima koji rade tematske, idejne i estetske iskorake, nastavljajući tradiciju avangardnog i eksperimental­nog filma.