16. izdanje popularne kulturne manifestacije: Noć muzeja se ove godine održava u posebnim uvjetima

1/10

Posljednji petak u siječnju tradicionalno je rezerviran za Noć muzeja, koja je u proteklih 15 godina imala gotovo 3,5 milijuna posjetitelja, a koja će se zbog pandemije ove godine održati online na prigodnu temu - 'Zadaće muzeja u uvjetima kriza'. Za 16. izdanje te popularne kulturne manifestacije prijavilo se više od 170 sudionika, muzejskih, baštinskih ili obrazovnih institucija, koje su najvećim dijelom pripremile virtualne sadržaje, no neke od njih, one koje će s obzirom na epidemiološke mjere to moći, moći će se i obići u 'realnom' okruženju.