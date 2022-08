Poručnicu Uhuru u 'Star Treku' zadržao je Martin Luther King, a onda je ušla u povijest

Nedavna smrt zvijezde originalnog 'Star Treka' Nichelle Nichols rastužila je milijune fanova jer je poručnica Uhura oduvijek bila jedan od omiljenih likova s Enterprisea. No, ona je i važna zagovornica građanskih prava i akterica prvog poljupca između dvoje ljudi različite rase koji se mogao vidjeti u igranom programu na američkoj televiziji.

Nije to bilo slučajno tako izvedeno, nego vrlo svjesno, jer bi se neprijateljima takvog postupka uvijek moglo gurnuti pod nos da se junaci serije nisu poljubili vlastitom voljom. Bila su to vremena kad se u američkoj zabavnoj industriji nisu borili protiv rasista, nego su ih pokušavali zavarati da se ne bi uvrijedili. Takva politika još se dugo održala, a konačni rezultat bilo je održavanje na životu rasizma, homofobije i sličnih pojava. Sjetimo se burnih reakcija vjerskih fanatika na prvi pravi homoseksualni TV poljubac Ellen DeGeneres i Anne Heche skoro trideset godina kasnije.

Scena između Kirka i Uhure jako je brinula upravu NBC-a, bojali su se reakcija, no one su na koncu bile mahom pozitivne. Autor serije Gene Roddenberry očito je pogodio pravi trenutak, pa se poljubac i danas pamti kao prvi višerasni TV poljubac, premda to nije sasvim točno, jer ih je bilo i ranije. Dapače, deset godina prije ove epizode sam William Shatner je sudjelovao u sličnoj 'pothvatu' u showu Eda Sullivana. No, ni jedan nije izazvao takve reakcije kao ovaj Kirka i Uhure. Nichelle Nichols se u autobiografiji sjetila da je jedan gledatelj poslao pismo u kojem je poručio da se apsolutno protivi miješanju rasa, 'ali kad punokrvnom Amerikancu poput kapetana Kirka u ruke padne predivna žena koja izgleda kao Uhura, protiv toga se ne želim boriti'.