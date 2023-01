Ako volite tužne pjesme niste mazohist, nego dolazite u dodir sa svojim emocijama

Ma kako bili raspoloženi, kad čujete pjesmu 'Nothing Compares 2U' Sinead O'Connor, 'Tears in Heaven' Erica Claptona ili bilo koju stvar Leonarda Cohena, trenutačno vas preplavi ugoda i odmah počnete pjevušiti? Jeste li se ikada zapitali zašto tužne melodije tako djeluju na vas da ih volite slušati čak i kada niste tužni?

Ne bojte se, niste mazohist, čak ni kada vas neka nepoznata sila tjera da neprekidno ispočetka slušate 'Everybody Hurts' nakon što ste ostali slomljena srca i razočarani u ljubav. Ima nečeg magnetskog i privlačnog u tužnim pjesmama; one kao da imaju neku snagu koja u vama budi najdublje osjećaje. Studije su pokazale da je glazba jednako važna za ljude kao hrana ili društveni odnosi. Nitko nije imun na učinak glazbe. Razlog tome je: ljudski mozak voli glazbu.

Stručnjaci objašnjavaju da je to zato što postoje dvije različite vrste emocija – one koje osjećate i one koje percipirate. Glazba ima moć navesti ljude da percipiraju emocije i povežu se s njima, a da one ne utječu na njih. Stoga je normalno da ne osjećate tugu kada slušate tužnu glazbu – tužne pjesme dovode vas u dodir s dubokim emocijama a da se pritom osjećate dobro.

Tužna glazba ima ljekovit učinak – ona je savršen lijek koji će vam pomoći proći kroz dijapazon emocija a da pritom ostanete netaknuti, dapače, da se osjećate pročišćeno.