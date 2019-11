Potomak egipatskih mačaka na izložbama u Zagrebu

Savez felinoloških društava Hrvatske u Casinu Hrvatske lutrije u Zagrebu održat će dvije međunarodne izložbe mačaka

Zagrepčanka Katarina Orešković koja upravo započinje uzgoj Abesinske mačke u Hrvatskoj, priznaje kako je do mačića došla jako teško jer je krug uzgajivača veoma mali i komplicirano je dobiti mačku koja odgovara standardu i dolazi iz najboljih krvnih linija.

'Imali smo sreću što smo u felinološkom svijetu poznati godinama zbog uzgoja ragdoll mačaka te je stoga bilo lakše dobiti povjerenje uzgajivača kako bi nam omogućili početak uzgoja ove prekrasne pasmine', ističe Katarina Orešković.



Dodaje kako će sada u Hrvatskoj biti puno lakše nabaviti Abesinsku mačku, što je do sada bilo veoma teško i jako skupo. Roditelji obje ženke koje će sudjelovati na izložbama u Rijeci, kao i mladog mužjaka koji će prespavati ovu izložbu, su višestruki šampioni i osvajači prestižnih nagrada i titula u više felinoloških organizacija. Ženka Bella Aglaya Berenetto je došla iz Češke, a Amalthea Gold 'n Sparkle je uvezena iz Ukrajine.

Katarina ističe kako su Abesinci nježne mačke divljeg izgleda i iznimno zanimljivog karaktera. Veoma su spretne, jako agilne te izrazito inteligentne. Jako su privržene ljudima, ali samo svojoj obitelji. Traže stalni kontakt i uvijek vas imaju na oku, moraju znati apsolutno sve što se oko njih događa. Zanimljivo je što su s djecom izrazito nježni. Iako ne zahtijevaju veliki životni prostor potrebno ih jednom dnevno dobro izigrati kako bi potrošili višak energije. Poznati su po svom karakterističnom krznu s više boja i nijansi. Veoma su elegantne mačke, iz šale ih se naziva manekenima mačjeg svijeta jer imaju poprilično visoke, tanke noge koje vode do elegantnog tijela, vrata i glave.

Izložba će za javnost biti otvorena od 11 do 20 sati u subotu te od 10 do 18 sati u nedjelju. Najatraktivniji dio programa oba dana je Best in Show, odnosno proglašenje najljepših mačaka izložbe, koji će u subotu započeti u 18 sati i 30 minuta, a u nedjelju u 16 sati i 30 minuta.

Cijena jednodnevne ulaznice za odrasle iznosi 20 kuna, dok će djeca, umirovljenici i invalidi trebati izdvojiti upola manje. Također su u prodaji i obiteljske ulaznice, kao paket od dvije odrasle i dvije dječje ulaznice za 50 kuna.