Ova tvrtka ne želi se riješiti plastike nego je želi učiniti izdržljivijom

Plastika se koristi u ambalaži većine proizvoda. U modernom je svijetu gotovo nemoguće živjeti bez stvaranja plastičnog smeća. Jedna tvrtka posegnula je za starom idejom i dala joj novo ruho

Plastično smeće raspada se i do tisuću godina. Svake godine oko 100 milijuna morskih sisavaca ugine zbog plastičnog smeća. Ako ljudska vrsta nastavi istim tempom kao i do sad, do 2050. u oceanima će biti više plastike nego ribe.

Prema jednom od osnivača projekta TerraCycle, Toma Szakyja, problem nije u plastici, već u jednokratnom korištenju ambalaže. Njegova tvrtka Loop utemeljena je na ideji da okupi što veći broj brendova koji će početi koristiti trajnu ambalažu koji bi kupci zatim besplatno slali natrag kako bi se mogla ponovo koristiti.