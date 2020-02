Ova mačka izgleda vrhunski mrzovoljno ali je ipak pronašla zajednički jezik s novom vlasnicom

Mačka Barbara u azilu je bila proglašena neudomivom, no onda je naišla Sarah koja joj nije mogla odoljeti

Barbara je bila prilično agresivna mačka koja nije oklijevala ogrepsti koga stigne, no Sarah ju je bez obzira na to odnijela kući i čvrsto odlučila da će joj pružiti svu ljubav koja joj je potrebna. Barbara se u početku skrivala, no jednom kad je upoznala svoj novi dom, počela je ganjati svoju vlasnicu. Sarah je na kraju po kući počela nositi čizme do koljena kako bi izbjegla rane od mačjih pandži.