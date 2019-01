19-godišnji youtuber koji se šminka pojavio se u trgovačkom centru i izazvao potpuni kaos

Među 10.000 ljudi naći će se jedna slavna osoba. Šansa da će se to nekome dogoditi je očito mala, no 19-godišnjeg Jamesa Charlesa to ne brine - on je već pronašao svoju publiku

Postoji dobra šansa da nikad niste čuli za 19-godišnjeg Jamesa Charlesa, no njujorška internetska zvijezda ima milijune obožavatelja. Njegove snimke o šminkanju redovito pogleda oko dvadeset milijuna osoba.

James Charles prošle je subote posjetio Birmingham i sam ostao bez teksta kad se u trgovačkom centru na njegov poziv pojavilo nekoliko tisuća obožavatelja. Štoviše, broj ljudi koji ga je želio vidjeti bio je toliko velik da je blokirao promet. Charles tvrdi da je u trgovački centar došlo oko 8 tisuća djece samo zbog njega. The Guardian javlja kako su brojni vozači koji su se zatekli u blizini centra izlazili iz automobila, ljuti zato što se satima nisu mogli pomaknuti iz kolone. Sličan problem imali su i putnici koji su zapeli u gradskom i prigradskom autobusnom prijevozu jer je došlo do prekida pojedinih linija.

I can’t believe this is my life pic.twitter.com/TOvGjNsk5d — James Charles (@jamescharles) January 26, 2019