Plenković: Europski izbori trebali bi potvrditi dominantnu snagu HDZ-a

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sudjelovao je u utorak navečer na svečanom obilježavanju 29. obljetnice osnutka HDZ-a Peščenica-Žitnjak te pozvao članove stranke da se uoči izbora za Europski parlament angažiraju u tumačenju programa stranke, da se vidi tko je danas na političkoj sceni ozbiljan a tko nije

"Odabir na prvi pogled nikad nije bio lakši, međutim, svi su agilni i žele privoliti birače na svoju stranu a vi morate biti ti koji će objasniti temeljne ciljeve naših politika, jasno reći onima koji nas napadaju s krajnje desnog političkog spektra, s anarhističkog spektra, s demagoško-populističkih pozicija, s krajnje ljevice i fragmentirane scene SDP-a, tko su oni koji su se upustili u rješavanje svih preostalih pitanjima hrvatske tranzicije", istaknuo je Plenković.

"Možemo imati i različitih pogleda unutar naše obitelji na pojedina pitanja, ali nas to ne sprečava da na kraju budemo zajedno jači, da iznjedrimo politike koje su korisne za smjer društva".

Plenković je naglasio i kako u HDZ-u žele da se u Hrvatskoj svi dobro osjećaju te da postoji politički sluh i mehanizmi da se pitanja manjima u Hrvatskoj rješavaju na kvalitetan način.

"To su vrijednosti političkih aktera koji su sigurni u sebe, koji su ostvarili strateški cilj svoje države, usidrili državu i društvo u europskim vrijednostima. To radi samopouzdana većina u društvu koja želi da se oni koji su u manjini dobro osjećaju. To se od nas očekuje, to su naše vrijednosti i mi iza toga možemo stati", poručio je.

"Treba proći neko vrijeme iz objektivnih okolnosti da to bude po sebi normalno, ali idemo tim putem. Ne dižemo tenzije kao što ih dižu neki drugi da bi opet politički poentirali. To je besmisleno. Sva ta pitanja se mogu riješiti dijalogom, razgovorom, iskoracima", kazao je Plenković.