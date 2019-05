Petrov: Izađite na izbore i pokažite što mislite o Gabrijeli Žalac i ovakvoj Vladi

Čelnik Mosta i nositelj liste za izbore za Europski parlament (EP) Božo Petrov rekao je u srijedu u Osijeku kako Slavonija nije zaslužila ono što joj se događa posljednjih 15 godina te je poručio kako će se 'mostovci' u EP-u, slično kao i u Hrvatskom saboru, boriti da svim hrvatskim građanima bude bolje.

'Most će se u EU parlamentu boriti da se povećaju financijska sredstva jer postoji mogućnost da naše gospodarstvo raste, da se razvija. Kada omogućite ljudima u Hrvatskoj pristojnu plaću, kada im date razlog zašto će ostati u Hrvatskoj tada neće odlaziti', rekao je čelnik Mosta Petrov.

Osvrnuo se i na to što je, kako je rekao, Hrvatska iskoristila tek 17 posto europskih sredstava 'od čega će se još pola milijarde kuna oduzeti jer će ići penali zbog toga što nije na pravilan način kontrolirano trošenje sredstava'.

Građane je pozvao da iziđu na izbore.

'Neka narod izađe na izbore i neka kažu što misle o Gabrijeli Žalac, o samo 17 posto i ovakvoj Vladi. Povratnost novca iz EU je katastrofalna. Prebrzo smo ušli u EU, nismo se snašli, nisu se političari pripremili, ali bez obzira na to ne treba kukati i žaliti za onim što je bilo. Treba se pripremiti za budućnost. To je ono što ova Vlada ne radi', ustvrdio je Petrov.

Zaslužujemo i europski standard i europske plaće

Hrvatska će, kazao je, ako ne dobije više financijskih sredstava i ako ne bude sustava kompenzacije, biti vječna periferija Europe koja će za neke druge biti izvrsna radna snaga.

'Hrvatska se nikada neće razviti, a naši ljudi će uvijek odlaziti u Europsku uniju da tamo dožive europsku plaću i europski standard. Ako smo mi članica Europske unije, ako smo ravnopravni onda zaslužujemo imati ovdje i europski standard i europske plaće i mi to možemo', zaključio je Petrov.

Mosta kadnidatkinja za EU parlament Sonja Čikotić rekla je kako će se Most zalagati za povećanje kohezijskih sredstava te da jedan od kriterija kod određivanja iznosa za zemlje članice bude udio iseljenog stanovništva. 'Slabije razvijene članice uz negativne demografske trendove i iseljavanje stanovništva imaju sve predispozicije da slabije napreduju. Stoga želimo na vrijeme otkloniti posljedice zaostajanja u razvoju kroz jačanje kohezijske politike', rekla je Čikotić.

Vukovac: Na snazi politika koja nije naklonjena malim gospodarstvenicima

Kandidatkinja Mosta Ružica Vukovac podsjetila je kako se Most od početka zauzimao za mala obiteljska gospodarstva i poduzetnike te ustvrdila kako je na snazi politika koja nije naklonjena malim gospodarstvenicima.

'Najbolje se to vidi iz prijedloga rješavanja problema Agrokorovih 32.000 hektara za koje se svim silama Vlada, ministarstvo i ostale institucije trude da pripadnu ponovno u ruke nekih drugih, a to nisu OPG-i već strani kapital. Most se s time ne slaže i smatramo da moramo zatražiti pomoć EU i njenih institucija u zaštiti našeg naroda, našeg proizvođača zdrave hrane, naših hranitelja nacije', zaključila je Vukovac.