Grabar-Kitarović: Novac za izbornu kampanju nije bačen, ostaje u Hrvatskoj

Predsjednica republike Kolinda Grabar-Kitarović naglasila je u subotu važnost izbora za Europski parlament ustvrdivši kako se podcjenjuje uloga te institucije, a dodala je i kako novac za kampanju, čiji je limit zakonskim izmjenama sa milijun i pol povećan na četiri milijuna kuna, "nije bačen" jer ostaje u Hrvatskoj te ide "hrvatskim tvrtkama koje se bave PR-om i pojedincima koji rade u kampanji"

Upitana o povećanju iznosa za kampanju na četiri milijuna kuna, u trenutku dok radnici Uljanika ne primaju plaće, odgovorila je kako je to složena problematika te dodala da to "ne znači da treba dići ruke od onoga što treba odraditi pozitivno", a "građanima trebaju stranke i pojedinci objasniti za što stoje i kako će se zalagati za hrvatske interese u Europskom parlamentu".

"Važno je tko nas predstavlja u Europskom parlamentu, čija se uloga malo podcjenjuje jer on ipak jednim dijelom odlučuje i o bitnim odlukama kao što je financiranje. Ima sve snažniji utjecaj i jedna je od europskih institucija kojima utjecaj raste", komentirala je Grabar-Kitarović značaj predstojećih izbora, prilikom obilaska sajma Hrvatski otočni proizvod čija je pokroviteljica.

Smatra i kako na to "ne treba gledati crno, jer će troškovi ići hrvatskim tvrtkama koje se bave PR-om i pojedincima koji rade u kampanji".

"To nisu neki izgubljeni, bačeni novci, oni ostaju u Hrvatskoj i podižu životni standard jednog dijela građana", kazala je.

Situaciju u Uljaniku treba žurno riješiti

Predsjednica se opetovano osvrnula i na situaciju u Uljaniku rekavši kako to treba žurno riješiti jer radnici i njihove obitelji proživljavaju vrlo teške trenutke, proteklih mjeseci na minimalcu, a sada i bez plaće. "Oni moraju znati kakva je njihova sudbina i moramo konačno odlučiti što ćemo s hrvatskom brodogradnjom, što trebaju procijeniti stručnjaci", napomenula je.

Brodogradnju vidi kao "tradicionalnu stratešku hrvatsku izvoznu industriju", ali smatra da se ne može poslovati kao do sada, s gubicima unatoč tolikim subvencijama. "Apeliram na sve da se ovo riješi što je moguće prije i da, ukoliko dođe do stečaja, to bude praćeno socijalnim programom koji nudi zapošljavanje, svaku pomoć i potporu radnicima i onima koji budu na bilo koji način obuhvaćeni tim stečajem", naglasila je.