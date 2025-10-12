Užas u Virovitici: Napao osoblje nožem i ozlijedio psihijatra

Svjedok koji se slučajno zatekao na licu mjesta ispričao je za 24sata da je čuo galamu i povišene tonove te je zastao da vidi što se događa. Kako je rekao, oko 4 sata ujutro muškarac je nasrnuo na bolničkog psihijatra koji je zadobio ozljede od noža te je hitno prevezen na šivanje. Motiv napada još nije poznat.

Na intervenciju je brzo stigla policija, a svjedok je opisao kako je napadač priveden i vezan lisicama, dok je pod bio natopljen krvlju. Iz Policijske uprave virovitičko-podravske nisu željeli davati izjave o slučaju, ali su potvrdili da provjeravaju informacije.

Rvnatelj OB Virovitica Dinko Blažević tijekom nedjelje, prema pisanju 24 sata, nije bio dostupan.