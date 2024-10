Uskok u novoj akciji: Zbog švercanja droge optužnica protiv 25 Hrvata

Krijumčarenje iz Južne Amerike u Europu

U tu svrhu I. okr. je dao nalog II. i V. okr. da pronađu posadu jedrilice koja će po njegovim uputama i uputama VI. okr. u Južnoj Americi preuzeti drogu. Potom je V. okr. pronašao skipera, koji je angažirao još dva člana posade, a I. okr. je posredstvom VII. okr. predavao VIII. okr. novac za troškove puta i posade jedrilice. Osim toga je izdavao skiperu upute o kretanju do točno određene lokacije ispred obale Sijera Leonea gdje je preuzeto 905 kilograma kokaina vrijednog najmanje 37.554.624 eura te upute do lokacije predaje kokaina nepoznatim osobama iz Španjolske radi njegovog daljnjeg prijevoza i prodaje u EU', navodi Uskok.

'Nakon što je droga prokrijumčarena iz Južne Amerike u Europu, I. okr. je po prethodno stvorenom planu s II., III., IV., V., XI. i XVI. okr. od nepoznatih osoba nabavljao kokain koji je u Hrvatskoj prodavao za najmanje 32.000 do 45.000 eura, a u drugim državama EU po cijeni od najmanje 31.500 do 38.000 eura po kilogramu. Također je I. okr. nalagao X. i XVI. okr. da u Njemačkoj iznajme stanove za skladištenje droge, a II., III. i IV. okr. da u Hrvatskoj organiziraju prihvat, skladištenje i prodaju droge kupcima u Hrvatskoj i u BiH. Novac od prodaje droge okrivljenici su predavali I. okr., a XI. i XVI. okr. su mu dostavljali evidenciju obavljenog prijevoza droge te podatke o primljenoj i prodanoj drogi i ostvarenoj zaradi, na temelju kojih podataka je I. okr. vodio 'evidenciju kase' svog udruženja.

Nadalje se I. okr. tereti da je organizirao predaju droge II. do IV. okr. koji su je prodavali većem broju osoba iz Splita, Solina, Biograda, Dubrovnika, Zadra, Rijeke i Zagreba, kao i za sada nepoznatim osobama u BiH. Po tako dopremljenu drogu su II. do IV. okr. u Austriju i Hrvatsku slali IX. okr. koji ju je po njihovim nalozima predavao određenim osobama. Drogu su II. do IV. okr. osobno i posredstvom IX. i XVII. okr. i drugih okrivljenika prodavali i XX. do XXV. okr., a I. okr. su predavali dio novca dobivenog od prodaje droge', navodi se u priopćenju.

Skladištili drogu u iznajmljenim stanama i halama

Osim toga se I. okr. stavlja na teret da je radi kontinuirane nabave većih količina hašiša i marihuane i njihovog krijumčarenja i prodaje u EU, izdavao naloge II. okr. i drugim osobama radi prihvata i skladištenja droge u Španjolskoj, a s III., IV., V., XII. i XV. okr. i drugim osobama je organizirao transport droge do kupaca i njenu cijenu, ovisno o narudžbama. Također je određivao gdje i kada će se obavljati utovar i isporuka droge, kao i rute kretanja teretnih vozila radi izbjegavanja policijskih ophodnja. Sukladno njegovim nalozima, II., XIV., XVII. okr. i druge osobe su skladištili marihuanu i hašiš u iznajmljenim stanovima i industrijskim halama u Barceloni, Almeriji, Alicanteu, Antequeru, Bilbau, Madridu, Valenciji i Granadi.

U svrhu prijevoza droge, I. okr. je uputio V., X. i XIII. okr. da u Španjolskoj kupe trgovačko društvo i kao imovinu društva upišu teretna i priključna vozila koja su imala posebno izrađene spremnike za krijumčarenje većih količina droge. Tim vozilima, koja su uputili XII. i XVIII. okr. i još dvije osobe, naručenu drogu vozači su prevozili kupcima u Njemačku, Italiju i Hrvatsku, uz neistinito izdane naloge za prijevoz tereta i teretne listove. Također je I. okr. kupovao veće količine marihuane u Crnoj Gori, nakon čega je izdavao naloge II., III., i IV. okr. da ju zajedno s IX. okr. preuzimaju, skladište i prodaju kupcima.

Okrivljenici su na opisani način nabavili najmanje 1.254,5 kilograma kokaina, 1.037,50 kilograma marihuane i 100,1 kilogram hašiša, ukupne vrijednosti od najmanje 17.585.216,71,40 eura. Od toga su prodali najmanje 342,8 kilograma kokaina vrijednog najmanje 14.227.433,71 eura te 450 kilograma marihuane vrijedne najmanje 1.282.500,00 eura i 77 kilograma hašiša u vrijednosti od najmanje 308.000,00 eura.

Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio produljenje istražnog zatvora protiv 23 okrivljenika.'