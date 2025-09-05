Drama u Zagrebu: Mladići se lažno predstavljali kao policajci, ovakav kraj nisu očekivali

Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca za koje sumnja da su lažnim predstavljanjem počinili nekoliko prijevara
Trojica muškaraca za koje se sumnja da su se lažno predstavljali kao policajci te time počinili više kaznenih djela prijevare, uhićena su u Zagrebu.
Policija ih je pronašla na Peščenici te ih privela uz korištenje sredstava prisile, jer su pružali otpor. Nakon toga su obavili pretres njihovih domova i automobila, u kojima su pronašli novac i druge dokaze, izvijestila je PU zagrebačka.