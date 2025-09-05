Drama u Zagrebu: Mladići se lažno predstavljali kao policajci, ovakav kraj nisu očekivali

Trojica muškaraca za koje se sumnja da su se lažno predstavljali kao policajci te time počinili više kaznenih djela prijevare , uhićena su u Zagrebu.

Policija ih je pronašla na Peščenici te ih privela uz korištenje sredstava prisile, jer su pružali otpor. Nakon toga su obavili pretres njihovih domova i automobila, u kojima su pronašli novac i druge dokaze, izvijestila je PU zagrebačka.

