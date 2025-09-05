velika akcija

Drama u Zagrebu: Mladići se lažno predstavljali kao policajci, ovakav kraj nisu očekivali

05.09.2025 u 09:44

Uhićena su trojica prevaranata koji su se lažno predstavljali kao policajci
Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca za koje sumnja da su lažnim predstavljanjem počinili nekoliko prijevara

Trojica muškaraca za koje se sumnja da su se lažno predstavljali kao policajci te time počinili više kaznenih djela prijevare, uhićena su u Zagrebu.

Dokazi protiv trojice prevaranata
Policija ih je pronašla na Peščenici te ih privela uz korištenje sredstava prisile, jer su pružali otpor. Nakon toga su obavili pretres njihovih domova i automobila, u kojima su pronašli novac i druge dokaze, izvijestila je PU zagrebačka

