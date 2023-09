Požar u Mintu namjerno izazvan, oglasio se i Tomašević

Nakon završenog očevida utvrđeno da je u prostoru ugostiteljskog objekta točnije kluba Mint požar namjerno izazvan. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, priopćila je policija.

Nema ozlijeđenih osoba u požaru, a kako su rekli iz Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, dojavu su dobili od osobe koje je s trećeg kata vidjela otvoreni plamen, ali nije mogla locirati mjesto požara. Zagrebački vatrogasci odmah su se odazvali na intervenciju i locirali mjesto buktinje u 3:14, prenosi Dnevnik.hr

Mint je otvoren u prosincu 2019. godine, a vlasnik mu je Kristijan Babić. "Čuli smo jutro, nažalost, da je naš klub izgorio. Još uvijek ne znamo kolika je šteta, navodno se to dogodilo oko tri sata ujutro. Mene su obavijestili moji suradnici u zoru. Došao sam čim sam mogao da vidim o čemu se radi. Policija još uvijek radi očevid, tek su sad krenuli i očevid će trajati cijeli dan", rekao je vlasnik Babić pred novinarima.

Na upit na što sumnja rekao je da je zasad neozbiljno izlaziti s bilo kakvim izjavama o tome što je uzrok, jesu li to instalacije ili nešto drugo. "Pričekat ćemo policiju dok ona napravi svoj posao", rekao je Babić. Naglasio je da je klub trebao biti otvoren za desetak dana.

Na upit je li primao neke prijetnje, rekao je: "Nikakve prijetnje nismo dobivali. Nismo ni s kim bili ni u kakvom sukobu, nije bilo nikakve zavade, tako da nam je ovo baš simptomatično da se dogodilo prije otvorenja. Teško mi je davati bilo kakve izjave u smjeru bilo čega, ne znamo ni mi o čemu se radi, čekamo očevid", rekao je.

Požar je komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, kaže previše je tu slučajnosti jer ljetos je u klubu pokraj bila i pucnjava. "Sjetite se tada kako sam komentirao kad je došlo do ubojstva prvo pitanje koje sam postavio je bilo kako je uopće uneseno oružje u taj klub pa se onda ispostavilo svašta kasnije u istrazi tako da to je sada pitanje za policiju grad ne upravlja policijom, nadam se da će se to što prije riješiti to je svima u interesu."