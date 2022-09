Naložena obdukcija ubijenog vatrenim oružjem na Lemić Brdu

Zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu naložio je obdukciju tijela 65-godišnjaka koji je ubijen u Lemić Brdu u petak navečer vatrenim oružjem, javlja DORH, a u karlovačkoj bolnici doznaje se da je ranjena osoba stabilno

Dežurni liječnik Juraj Katušin rekao je u izjavi za Hinu i da je pregledao i osumnjičenog za ubojstvo i teško ranjavanje, kojemu su utvrđene lakše tjelesne ozljede, i stabilno je.

Prema rezultatima do sada provedenog dijela očevida, 69-godišnji osumnjičenik je u petak oko 18,30 sati došao do obiteljske kuće 65-godišnjaka te ga usmrtio iz vatrenog oružja. Zatim je otišao i do kuće drugog 65-godišnjaka i ranio ga hicem. Ispalio je više hitaca prema obiteljskim kućama, a na kraju zapalio i krovište na svojoj kući.