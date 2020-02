Zvijezda Zova divljine, baš kao i sve više njegovih kolega, sve teže odolijeva zovu politike

Utrka za novog američkog predsjednika se zahuktava, pa celebrityji iz svijeta filma i glazbe ističu svoje kandidate: Kevin Costner podupire Petea Buttigiega, Donalda Trumpa Jon Voight, Joa Bidena autor 'Ratova prijestolja' George R. R. Martin, Bernieja Sandersa Jack Nicholson, Michaela Bloomberga Michael Douglas. Zvijezda upravo izašlog filma 'Zov divljine' Harrison Ford govori o nužnom angažiranju u politici, ali još nije istaknuo svoga kandidata, nego radije spominje svoj aktivizam u borbi protiv klimatskih promjena. Kako u tome može biti uvjerljiv čovjek čijih osam privatnih zrakoplova, šest automobila i četiri motorkotača piju hektolitre benzina i kerozina?

Unatoč opozivu i kaosu oko Donalda Trumpa i njegove administracije, uz njega su i dalje poznata imena poput repera Kanyea Westa , komičarke Roseanne Bar , Mikea Tysona ili Jona Voighta , za kojeg je on 'najveći nakon Abrahama Lincolna'. Za Cher , Toma Hanksa i autora 'Rata prijestolja' Georgea R.R. Martina najbolji je izbor Joe Biden . Bernieja Sandersa gorljivo podupiru oskarovka Susane Sarandon , Ariana Grande , Miley Cyrus , Danny DeVito i Jack Nicholson . Za Michaela Bloomberga glasaju Barbra Streisand i Ted Danson , a Michael Douglas izjavljuje kako nakon Johna F. Kennedyja nikada nije bio toliko uzbuđen kao sada podupirući legendarnog gradonačelnika New Yorka.

Uz borbu za zaštitu životnija, Phoenix je aktivan u Amnesty Internationalu i Peace Aliensu , član je upravnog odbora neprofitne organizacije The Lunchbox Fund za financiranje prehrane studenata u južnoafričkom Sowetu te je producent Netflixova dokumentarca 'What the Health' o korupciji u vladi i tajnim spregama s korporacijama za proizvodnju hrane, čija je posljedica trošak od tri milijarde dolara godišnje za zdravstvo.

Kao dobar primjer za to on navodi dokumentarac 'Pobijedit ćemo mir' o akciji grupe poznatih imena, od Bena Afflecka do Nicole Richie, koja je od vlade tražila zabranu korištenja minerala iz kongoanskih rudnika, čime su se financirale pobunjeničke skupine. Zabrana je kao posljedicu imala to da su desetine tisuća rudara završile u ilegalnim rudnicima ili su se pridružili pobunjeničkim skupinama, što je na koncu pogoršalo nasilje koje se željelo smanjiti.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu 2005. tanzanijski predsjednik Benjamin Mkape govorio je na panel diskusiji o afričkom siromaštvu i problemu epidemije malarije, na što je nazočna Sharon Stone reagirala akcijom skupljanja novca među prisutnima za mreže protiv komaraca, skupivši u ime UNICEF-a milijun dolara za pet minuta. Od obećanih milijun, na račun je stiglo 250.000 dolara te je UNICEF, da spasi obraz, morao dodati svojih 750.000, zakinuvši time druge projekte. Mreže su kupljene i poslane u Tanzaniju, ali se ne zna što se dogodilo s njima. Zna se samo da je dio završio na crnom tržištu te se prodavao kao materijal za vjenčanice.