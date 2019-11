Zašto su radnici Kraša izabrali Pivce, a ne srpskog poduzetnika koji im je nudio više novaca?

Kraš ima novog većinskog vlasnika. Nakon velike borbe za dionice Kraš ESOP-a mali dioničari su odlučili svoje udjele prodati Mesnoj industriji Braće Pivac, koja je tako postala jedna od najvećih proizvodno prehrambenih tvrtki u jugoistočnoj Europi s gotovo 5000 zaposlenih

Složio se s tvrdnjom voditeljice da su radnici Kraša dobro prošli samom pojavom Kappa Star Limiteda jer je to natjeralo Braću Pivac da povećaju svoju inicijalnu ponudu od 430 kuna po dionici.

'Dapače, da se možda išlo na tzv. aukciju, možda bi došlo do pripetavanja, možda bi cijena išla do 1100-1200-1300 kn, naravno uz uvjet da i drugoj strani ponude isti ugovor s istim pravima koji su ponudili Braći Pivac. Tu su propustili šansu da više zarade, međutim odlučili su se da više vjeruju domaćem poduzetniku koji je već 10 godina u Krašu, ali su lošije financijski prošli', smatra Laušić.

'Kad je Kappa Star Limited počeo kupovati u rujnu tada je cijena bila 382 kune. Koliko se sjećam Braća Pivac su sudjelovali u dokapitalizaciji kada je cijena bila 405 kn. Dakle i ovih 430 kuna je za njih bila visoka cijena, a kamoli ovih 860 kn. Po mojim informacijama Kappa Star Limited nije očekivao da će Braća Pivac pronaći novac da uđu u nadmetanje s tom cijenom, a i nadali su se da će radnici u Kraš ESOP-u ipak gledati višu cijenu a ne to u koga imaju više povjerenja', rekao je.

'Nebojša Šaranović je uložio 360 milijuna kuna za 28% dionica, a Braća Pivac su za ukupno 430 milijuna kuna u zadnjih 10 godina došli do 51 posto dionica. Dakle, vidi se kolika je razlika u tome tko je kupovao po kojim cijenama. Šaranović je najavio da će i dalje biti aktivni manjinski dioničar. Međutim, rekao je i da je ovo sada potvrdilo spekulacije da Braća Pivac i Uprava djeluju sinkronizirano. Doduše to se nije niti trebalo potvrđivati, to se znalo i ranije. Radnici su očito povjerovali Upravi ili Braći Pivac ili svima koji su im rekli da će s njima bolje proći nego sa srpskim poduzetnikom koji ima tu tvrtku na Cipru i tvrtke u Srbiji,' dodao je.