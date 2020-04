Vlada ograničila korištenje proračunskog novca i zabranila zapošljavanje

Vlada je u četvrtak ograničila korištenje sredstava iz državnog proračuna za 2020. izvanproračunskim korisnicima te im zabranila novo zapošljavanje, sve s ciljem da se optimalno iskoristi ograničeni fiskalni potencijal

U obrazloženju svoje odluke Vlada napominje da će usporavanje gospodarskih aktivnosti zbog provedbe mjera za obuzdavanje širenja pandemije koronavirusa dovesti do snažnog pada javnih prihoda, a bit će potrebna i znatna dodatna sredstva za provedbu mjera i aktivnosti za borbu protiv epidemije i za pomoć gospodarstvu. To će sve dovesti do velikog porasta proračunskog manjka i javnog duga.

Kako su nastupile izvanredne okolnosti u kojima je potrebno osigurati sredstva za financiranje mjera u borbi s epidemijom te promijeniti planirane aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal, Vlada je ograničila korištenje sredstava osiguranih u ovogodišnjem proračunu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Centar za restrukturiranje i prodaju, HŽ infrastruktura, Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Hrvatske autoceste i HŽ putnički prijevoz).