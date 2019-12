[VIDEO] Velika pljuska hrvatskom turizmu: Propao američki projekt od pola milijarde dolara na Pašmanu

Blackard Global, međunarodna tvrtka koja je u prošlosti zaslužna za preko dvije milijarde ulaganja u nekretninske projekte širom svijeta, sa žaljenjem mora konstatirati kako za sada odustaje od ulaganja u projekt koji je trebao biti realiziran na otoku Pašmanu. Iako su naišli na profesionalan pristup, transparentan odnos i dobru komunikaciju i u općini Pašman i u Zadarskoj županiji, ulagači iz Blackard Globala iz više se razloga za sada moraju povući iz projekta.

S obzirom na to da su do sada uložili stotine tisuća dolara u projekt na Pašmanu, želja za ulaganjem bila je više nego očita. Blackard Global od početka je bio informiran da postoje određene financijske obveze koje bi kao budući investitor trebao podmiriti, međutim, nisu bili svjesni da se radi o iznosu većem od 10 milijuna eura. Iako se kroz pregovore dvije strane taj iznos uspio smanjiti na otprilike dva i pol milijuna eura, to je još uvijek bio prevelik investicijski rizik. Mnogo govori i činjenica da je Blackard Global bio jedina tvrtka koja se uopće prijavila na natječaj.