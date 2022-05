Masovni otkazi ne prestaju: 'Dobro razmislite ako želite otići s trenutnog radnog mjesta, vremena su teška!'

Sintagma 'velika ostavka' – doslovni prijevod termina u svijetu poznatog kao The Big Quit ili The Great Resignation – skovana je na vrhuncu pandemije koronavirusa, kada su zaposlenici širom svijeta, posebno oni mlađi, počeli masovno davati otkaze

Samo u SAD-u u travnju je četiri milijuna radnika dalo otkaz dok je u ožujku to napravilo 4,5 milijuna ljudi. No te bi brojke mogle ili ostati iste ili se povećati sljedećih mjeseci jer se trend masovnih otkaza nastavio i nakon pandemije, a zaposlenici žele veće plaće, nove izazove i fleksibilne načine rada. Zanimljivo je i to da neki radnici daju otkaz samo zbog povratka u urede nakon dvije godine hibridnog i rada od doma.