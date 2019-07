Uskoro se zatvara šoping centar u srcu Zagreba, doznali smo što će biti s njim

Iz Centra Kaptol iseljavaju se sve trgovine jer na jesen kreće njegova obnova. Vlasnik objekta, austrijska Supernova grupa, želi osvježiti njegov izgled te najavljuje bogatiju ponudu i sadržaj

Zbog selidbe mnogi dućani imaju veliku rasprodaju uz sniženja i do 70 posto. U svojim lecima navode kako je to zbog zatvaranja centra, što je kod nekih izazvalo sumnju da je to najava njegova potpunog gašenja. Ali iz Supernove su to opovrgli.

'Namjera Supernova grupe je revitalizirati i preurediti Centar Kaptol kako bi zablistao u novom - osvježenom izdanju uz bogatiju ponudu i sadržaje. Uzimajući u obzir to da ćemo s radovima na renovaciji trgovačkog dijela Centra Kaptol startati tijekom jeseni 2019. godine, trenutno smo u procesu iseljavanja zakupnika', odgovorili su iz Supernove za tportal.